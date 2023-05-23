



Галант: Израиль удвоил атаки на Иран, который ведет тайную морскую войну

Министр обороны Йоав Галант в понедельник заявил, что за несколько месяцев своего пребывания в должности он “удвоил количество атак на Иран в Сирии”. Галант также раскрыл секретную морскую войну Тегерана против Израиля, представив новые фотодоказательства пяти различных кораблей, которые Тегеран использует для создания еще одного фронта против еврейского государства.



Министр обороны представил серию фотографий кораблей:

”Шахид Сияваши”,

“Шахид Рудаки”,

“Макран”,

“Шахид Махадави”,

“Шахид Багери”.

בסיסי הטרור הצפים שמפעילה איראן, תוך שהיא מסבה אוניות סוחר לכלי שיט צבאיים חמושים בכלי טיס בלתי-מאוישים, מערכות טילים ומודיעין מתקדמות, מאפשרים פעילות ממושכת במרחבים ימיים המרוחקים מאיראן.



גם למול איום זה, דרוש שיתוף פעולה בינלאומי לצד הצבת מענה צבאי אמין למול כל זירה.



צפו: pic.twitter.com/zBQuRWMamd — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) May 22, 2023

Галант сообщил, что суда связаны с попытками Тегерана распространить свое влияние на Ближнем Востоке, особенно для установления новых фронтов против Израиля. Также по словам министра, “восстановление режима Башара Асада в Лиге арабских государств не даст иранским марионеткам никакого иммунитета”.Галант выразил уверенность, что Иран заплатит “суровую цену”, если решит “обогащать уран до 90%”.“Иран представляет собой самую большую угрозу стабильности региона и мира. Он ведет войну на истощение против Израиля. Он хочет открыть новый фронт “Хизбаллы” на Голанских высотах, как это было сделано на юге Ливана”, – предупредил он.