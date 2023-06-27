



Галант: Израиль рассматривает нападения поселенцев "со всей серьезностью”

Министр обороны Йоав Галант поговорил с высокопоставленным должностным лицом Палестинской администрации Хусейном аль-Шейхом о недавних инцидентах в Иудее и Самарии, в том числе о нападениях поселенцев на палестинцев, сообщает его офис.



После смертоносного террористического акта 20 июня, в ходе которого боевики, связанные с ХАМАС, убили четырех израильтян, сотни поселенцев бесчинствовали в палестинских городах и деревнях в течение пяти дней подряд, поджигая дома, машины и даже открывая огонь в некоторые случаи. Один палестинец был убит в среду при невыясненных обстоятельствах.



Согласно сообщению министерства обороны, Галант сообщил аль-Шейху, который отвечает за гражданские вопросы, что Израиль “ со всей серьезностью относится к насилию, примененному экстремистскими элементами против палестинских граждан в последние дни, и подчеркнул, что Израиль будет работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности”.





