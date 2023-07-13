



Галант: Израиль предотвратил десятки атак Ирана по всему миру

За последние годы Израиль предотвратил более 50 терактов, которые Иран пытался осуществить против израильтян и евреев по всему миру.



Такое заявление в ходе поездки в Азербайджан сделал министр обороны Йоав Галант.



"Иран ведет всемирную террористическую кампанию беспрецедентных масштабов, направленную против израильтян и евреев по всему миру. За последние годы было совершено более 50 попыток атак", - сказал он.



По словам главы оборонного ведомства, большинство терактов были готовы к реализации. Планы Ирана удавалось сорвать в последний момент.



"Благодаря нашему оборонному истеблишменту, тесному сотрудничеству со многими странами и пониманию того, что Иран представляет собой глобальную угрозу, мы предотвратили эти попытки атак и спасли жизни", — подчеркнул он



Ранее Галант подвел итоги своей поездки в Баку, где встретился коллегой, президентом Азербайджана и начальником Государственной пограничной службы страны. Стороны обсуждали двустороннее сотрудничество в разных сферах. Особое внимание в ходе переговоров уделялось глобальной угрозе со стороны Ирана.