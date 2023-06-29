



Галант: Израиль не допустит, чтобы ядерное оружие попало в руки Ирана

Министр обороны Йоав Галант выступил на церемонии выпуска пилотов на базе ВВС на юге Израиля, прокомментировав угрозу со стороны Ирана.



"Иран достиг продвинутой стадии развития своей ядерной программы. Мы не допустим, чтобы ядерное оружие попало в руки Ирана", — подчеркнул Галант.



По словам главы оборонного ведомства, Израиль не позволит попыток Ирана дестабилизировать регион.



"Мы будем действовать против них, мы победим их и вернем Иран на его естественное место", - добавил он.

