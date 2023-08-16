Галант: Израиль готов к любым вызовам и сценариям
Бойцы Армии обороны Израиля готовы к любым вызовам и сценариям в сфере безопасности.
Такое заявление сделал министр обороны Йоав Галант, посетив элитное подразделение военно-морского спецназа "Шайетет 13".
"Мы полностью готовы к любому сценарию в воздухе, на море и на суше", — сказал Галант.
Глава оборонного ведомства призвал бойцов не позволять политическим разногласиям в стране из-за правовой реформы отвлекать их от самой важной задачи - безопасности страны и спокойствия граждан.
השר גלנט ללוחמי שייטת 13: "למול אמירות הרהב של אויבינו, אנו מתכוננים במלוא הרצינות לכל תרחיש. אל תתנו לרעשי הרקע להסיט אתכם מהמשימה החשובה ביותר"@ItayBlumental @SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2023
(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון) pic.twitter.com/d0Kws3kwrR