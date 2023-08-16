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Галант: Израиль готов к любым вызовам и сценариям
16.08.2023 20:14 Алина Груднева

Галант: Израиль готов к любым вызовам и сценариям

Бойцы Армии обороны Израиля готовы к любым вызовам и сценариям в сфере безопасности.

Такое заявление сделал министр обороны Йоав Галант, посетив элитное подразделение военно-морского спецназа "Шайетет 13".

"Мы полностью готовы к любому сценарию в воздухе, на море и на суше", — сказал Галант.

Глава оборонного ведомства призвал бойцов не позволять политическим разногласиям в стране из-за правовой реформы отвлекать их от самой важной задачи - безопасности страны и спокойствия граждан.
 

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