



Галант и Смотрич разделили полномочия

Министр обороны Йоав Галант и министр финансов Бецалель Смотрич достигли соглашения о разделении полномочий.



Председатель "Религиозного сионизма" сможет управлять гражданской жизнью израильтян в Иудее и Самарии в рамках коалиционного соглашения.



По данным Walla, стороны ознакомились с деталями для передачи Смотричу полномочий. Все спорные вопросы между министрами относительно правоприменения будут представлены премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



Напомним, что передача Смотричу полномочий вызвала сопротивление в политическом эшелоне. Одним из недовольных этим пунктом коалиционного соглашения был н, ачальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, который предупредил Нетаниягу о том, что такой шаг приведет к сбою в командовании ЦАХАЛа.