



Галант и Халеви встретились с Марком Милли: что обсудили

В пятницу, 3 марта, министр обороны Йоав Галант и глава штаба ЦАХАЛа Герци Халеви встретились с председателем Объединенного комитета начальников штабов генерал Марком Милли, прибывшим в Израиль с официальным визитом.



Целью его поездки является обсуждение растущей угрозы со стороны Ирана.



"В ходе встреч высшие должностные лица обсуждают вызовы региональной безопасности, расширение возможностей оперативного сотрудничества, координацию между армиями для защиты от региональных угроз и другие сферы, представляющие взаимный стратегический интерес", - сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



По данным Армии обороны Израиля, оба государства поддерживают тесные отношения, в том числе, в военной сфере, как партнеры, приверженные обеспечению безопасности на Ближнем Востоке.



יו"ר המטות המשולבים, גנרל (****) מארק מילי, נחת הלילה בארץ כאורחו של הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, ויקיים פגישות עם שר הביטחון ובכירי מערכת הביטחון>> pic.twitter.com/AjfcUXCOiE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2023

По данным минобороны, Галант предупредил собеседника, что нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие. Он подчеркнул важность продолжения совместных таких операций и поблагодарил Милли за его глубокую приверженность Израилю и сотрудничество в сфере безопасности.