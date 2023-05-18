Галант и Халеви возмущены нападками на генерала центрального командования
Правые активисты вывесили на шоссе 60 банеры с нападками в отношении начальника Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майора Иегуды Фокса.
Критика в его адрес связана с шестью эвакуациями незаконных форпостов в Самарии на прошлой неделе. "Преследование в поселениях продолжается", - гласила одна из надписей.
Министр обороны Йоав Галант и начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви возмутились кампанией с нападками в отношении Фокса.
Халеви осудил ее, назвав "клеветнической и неуместной". Министр обороны тоже не остался в стороне, отметив, что "с отвращением осуждает подлую кампанию" против Фокса.
הרמטכ"ל על השלטים נגד אלוף פיקוד מרכז ביו"ש: "קמפיין משמיץ ולא ראוי"@carmeldangor https://t.co/EJNHJzxhqs— כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2023