



Галант и Халеви возмущены нападками на генерала центрального командования

Правые активисты вывесили на шоссе 60 банеры с нападками в отношении начальника Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майора Иегуды Фокса.



Критика в его адрес связана с шестью эвакуациями незаконных форпостов в Самарии на прошлой неделе. "Преследование в поселениях продолжается", - гласила одна из надписей.



Министр обороны Йоав Галант и начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви возмутились кампанией с нападками в отношении Фокса.



Халеви осудил ее, назвав "клеветнической и неуместной". Министр обороны тоже не остался в стороне, отметив, что "с отвращением осуждает подлую кампанию" против Фокса.



