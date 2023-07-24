



Галант: Если бы я проголосовал против закона, мне пришлось бы уйти

Министр обороны заявил, что пытался достичь консенсуса в отношении спорного законопроекта о “разумности”, но не смог этого сделать, пишут ивритоязычные СМИ.



“Если бы я проголосовал против закона, мне пришлось бы уйти в отставку, — сказал Галант в так называемых “закрытых беседах”. — Если бы я ушел, это ничего бы не изменило. Лучше мне оставаться за рулем в такое время”.



Галант отметил, что резервисты, угрожающие прекратить свою добровольную службу в знак протеста против пересмотра судебной системы, “действуют безответственно”.



“Я пытался договориться. К сожалению, это не сработало”, — сказал Галант.



Министр отметил готовность Армии обороны Израиля: “ЦАХАЛ выполнит свои задачи… Моя цель — поддерживать безопасность и демократию”.



