



Галант: Если Хизбалла допустит ошибку, мы вернем Ливан в каменный век

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал угрозы со стороны Ирана, который представил усовершенствованную ракету собственного производства.



Комментарии министра прозвучали во время визита в северный сектор в рамках учений Объединенного комитета начальников штабов "Ударный кулак": "Я слышу, как наши враги хвастаются различными разработками оружия, на все подобное у нас есть лучший ответ - в воздухе, на море и на суше, в оборонительных и наступательных усилиях. Мы будем знать, как нанести нашим врагам победный удар, если они начнут войну".



Галант также упомянул об угрозах со стороны Хизбаллы, сказав, что "если Хизбалла" допустит ошибку, мы нанесем по ней сильнейший удар и вернем Ливан в каменный век".