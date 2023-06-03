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галант
03.06.2023 20:41 Алина Груднева

Галант - Египту: сотрудничество в расследовании важно для наших отношений

Министр обороны Йоав Галант обратился к египетскому коллеге после инцидента на границе, в результате которого погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

"Сотрудничество в расследовании серьезного нападения имеет большое значение для отношений между двумя нашими странами", - сказал он.

В ходе разговора Галант выразил коллеге признательность за приверженность расследованию. Также он подчеркнул, что двусторонние отношения важны для обеих стран.

По словам министра, необходимо убедиться в том, что этот инцидент не нанесет вреда отношениям в сфере безопасности.

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