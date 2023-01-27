



Галант: "Для нас Холокост - не просто история"

Министр обороны Израиля Йоав Галант выпустил специальное видеообращение по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. В нем он упомянул свою мать Фруму, которая бежала от ужасов Холокоста.



"Для многих во всем мире Холокост - далекое понятие, похороненное в книгах по истории. Для 6 миллионов евреев и меньшинств, которые были убиты,

Для моей матери Фрумы, которая бежала от нацистов всего в 5 лет, Холокост - это не история.



Международный день Холокоста - это не только повод вспомнить. Это преподает урок.



Только сильное и безопасное государство Израиль, только мощная и нравственная армия, ЦАХАЛ может обеспечить преемственность еврейского народа.

Сегодня я посылаю четкий сигнал тем, кто нам угрожает - от террористов, которые нацеливаются на еврейскую диаспору, до Ирана, который призывает к уничтожению Израиля: "Никогда больше" - это обещание.



Это обещание безопасности нашему народу. Это обещание мира, которое мы должны сдержать вместе с международным сообществом. Это обещание тем, кого мы помним, Фруме и грядущим поколениям" - сказал министр.