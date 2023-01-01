



Галант дал обещание: Ганц сделал ему предупреждение

В воскресенье, 1 января, состоялась церемония передачи поста министра обороны от Бени Ганца - Йоаву Галанту.



"Я беру на себя роль министра обороны из-за давней приверженности безопасности Израиля и глубокого признания важности этой миссии", — сказал Галант на церемонии.



Он пообещал предотвратить получение Ираном ядерного оружия и принять жесткие меры против ракетных обстрелов Израиля из Газы.



"Мы будем бороться с террором без компромиссов. Мы будем работать над укреплением вооруженных сил", - добавил новый министр.



Такое заявление он сделал на фоне недавних опасений начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави по поводу усиления политического контроля над Армией обороны Израиля.



На церемонии Бени Ганц пожелал успеха своему преемнику на посту главы министерства обороны. Он призвал Галанта не допускать политического вмешательства в действия армии.



"Воздвигнуть высокую и прочную стену между ЦАХАЛом и политическим участием в принятии оперативных решений и не допустить распада оборонного ведомства на подразделения, подверженные политическому вмешательству и оторванные от субординации", - сделал он наставление.

