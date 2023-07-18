



Галант: ЦАХАЛ нужно исключить из политических споров

Министр обороны Йоав Галант в очередной раз призвал резервистов прекратить угрожать отказами от службы из-за правовой реформы.



"Нам разрешено не соглашаться, нам разрешено спорить и обсуждать, нам разрешено протестовать, но нам не разрешено наносить ущерб ЦАХАЛу во имя того или иного политического мнения", — подчеркнул он.



По словам Галанта, для защиты безопасности государства и в перед лицом угроз Израилю необходимы все солдаты и все командиры.



"Мне, как министру обороны Государства Израиль, все вы, ЦАХАЛ, ШАБАК, Моссад, нужны для того, чтобы преуспеть в сложной задаче - в защите государства и жизни его граждан", - сказал министр.



По словам главы оборонного ведомства, Армию обороны Израиля нельзя втягивать в политические споры и разногласия.



"ЦАХАЛ — это защитный инструмент, который дает жизнь Государству Израиль. Мы должны сохранить его единство и не допускать заявлений, которые наносят ущерб ЦАХАЛу", - добавил он.