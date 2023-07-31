



Галант: Борьба вокруг судебной реформы подорвала "сплоченность" ЦАХАЛа

Министр обороны Йоав Галант заявил на закрытом заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, что сплоченность ЦАХАЛа подорвана и ее боеготовности может быть нанесен ущерб, пишет Times of Israel.



Согласно тому, что, похоже, является скоординированной утечкой информации в еврейские СМИ, Галант сказал, что "единству армии был нанесен ущерб, и он может быть нанесен и в будущем". А призывы резервистов к сослуживцам отказаться явиться на службу в связи с принятием реформы судебной системы должны "осуждаться и наказываться".



Галлант сказал, что в настоящее время "ЦАХАЛ способен выполнять свои задачи№, но есть опасения, что "нанесение ущерба национальной безопасности" будет увеличиваться, если ситуация не изменится.



Член Кнессета от партии "Ликуд" Юлий Эдельштейн, председатель комитета, заявил, что они собрались, чтобы "помочь ЦАХАЛу и службам безопасности быть в форме".

