



Галант: бойкот со стороны резервистов ЦАХАЛа “угрожают” безопасности Израиля

Министр обороны Йоав Галант в среду раскритиковал возобновившиеся угрозы со стороны резервистов отказаться явиться на службу из-за планов правительства по продвижению судебной реформы.



“Мы не должны позволять никому использовать АОИ как инструмент в политических кампаниях или как часть подстрекательских заявлений анонимных лиц. Призывы к отказу и угрозы прекратить добровольчество подрывают основные ценности АОИ как народной армии и ставят под угрозу ее компетентность”, — сказал Галант на церемонии выпуска курсантов в офицерской школе АОИ на юге Израиля, известной как Бахад 1.



“Любой, кто призывает к отказу, не действует в рамках законного протеста, тем самым он наносит ущерб самому важному, что у нас есть — безопасности Государства Израиль”, — сказал он.



“Мы все, и особенно выборные должностные лица, как коалиция, так и оппозиция, должны осудить явление отказа. Наш долг как общества, ищущего жизни, держать ЦАХАЛ выше и вне любых споров. У нас нет другой армии — АОИ принадлежит всем нам”, — добавил Галант.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также отметил в своем выступлении угрозы со стороны резервистов отказаться явиться на службу.



“Мы все должны объединиться, чтобы защитить нашу страну. Нет и не будет места для отказа ни с этой, ни с какой другой стороны”, — сказал он.



Призывы резервистов ЦАХАЛа отказаться от службы из-за законодательных усилий правительства усилились в последние дни, поскольку правительство возобновило продвижение в Кнессете некоторых элементов cудебной реформы.



