



Гай Пелег возмущен обоими Нетаниягу



Известный израильский журналист Гай Пелег выразил крайнее возмущение в связи с заявлениями сына Биньямина Нетаниягу, Яира, и реакцией самого Нетаниягу на эти заявления.



Гай Пелег открыл свою программу на радио 103FM, обратившись к словам Яира Нетаниягу в адрес высокопоставленных прокуроров и полиции. "В прошлом я пытался относиться с пониманием этому молодому человеку, я был неправ, по крайней мере, по моему мнению, он не того не стоит. Подобное отношение дает ему извращенное чувство, что он важен, что его слова имеют значение, помимо гнили, которая вылилась из его рта", - поделился он. "Он имел в виду смертную казнь, господа, именно это, а не что-то другое, он уточнил в эфире - "я не говорю о тюремном заключении"".



Позже Пелег добавил: "На этом все не заканчивается, и оставим на минуту неудачный ответ Нетаниягу-старшего: 'Я люблю моего сына Яира', как будто кто-то думает иначе. 'Каждый имеет право выражать критику', неужели господин Нетаниягу? Мы здесь говорим о критике, и я бы сказал, что в прошлом я слышал более существенную оговорку, чем такой ответ Нетаниягу-старшего. Я не уверен, что эта ситуация, когда всем разрешено выражать критику, будет преобладающей в Израиле в ближайшее время, после формирования следующего правительства."