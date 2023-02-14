



Гай Пелег: во всем виноват БАГАЦ

Израильский журналист Гай Пелег открыл свою программу на 103FM, и коснулся предложения председателя комитета по законодательству Ротмана и министра юстиции Левина прийти на переговоры о правовой реформе с главой оппозиции Лапидом и председателем гМахане Мамлахти Ганцем.



"Пусть они не путают вас, пусть не вводят в заблуждение, они не заинтересованы в компромиссе, - сказал Пелег в начале своего выступления, - те, кто хочет компромисса и хочет говорить, не ускоряют законодательный процесс, не предлагают переговоры без предварительных условий, с одной стороны, а с другой - управляют и продвигают и поднимают на голосование инициативы, которые рушат существующий порядок".



Позже он также подверг критике судебную систему, заявив, что "я помню слушания в БАГАЦе, которые закончились однозначно, 11 судей единогласно утвердили члена Кнессета, обвиняемого в преступлениях, взять на себя ответственность за формирование правительства, и когда представительница заявителей в этом ходатайстве, Дафна Хольц-Лехнер, сказала председателю Верховного суда: "Крепость рухнула", председатель Верховного суда Хайют ответил ей: "Крепость не рухнула". Сейчас предпринимаются попытки исправить то, что кажется мне первородным грехом, это ложное одобрение. Это тот случай, когда происходит полный отрыв правовой системы от самой жизни".

