



Гай Пелег: тот, кто "взорвал бомбу" с Ави Хими хотел его уничтожить



Журналист Гай Пелег, взявший вчера “историческое интервью” у бывшего главы Ассоциации адвокатов Ави Хими, вляпавшегося в громкий секс-скандал, поведал о своих ощущениях от происходящего.



В эфире радио 103FM Пелег сказал: “Он понимает, что в конечном итоге это неприемлемо. Я не знаю, равносильно ли это уголовному преступлению, это определит прокуратура, в конце концов, потому что на данный момент факты тоже не обсуждаются - у вас были личные отношения, у вас были интимные отношения, даже значительные, и вы дали ей рекомендацию стать судьей. Есть ли здесь нарушение доверия, в конце концов, определит генеральная прокуратура, но ясно, что это не то, как должен выглядеть глава Ассоциации адвокатов".



Гай Пелег также ответил на заявление Хими о том, что время публикации “бомбы” о его романе не случайно и что ему хотят отомстить за то, что он принимал значительное участие в борьбе против правовой революции: "Две правды могут жить вместе. Мне ясно, что тот, кто тогда раздул эту историю, хотел устранить Ави Хами и хотел устранить его, скорее всего, из-за того, что какое место он занимал в протестах. Я не думаю, что протесты ослабнут и на йоту от того, что "игрок" в кавычках Ави Хими вышел из-за стола. Но я еще раз говорю, мы не невиновны, у каждого источника есть свой интерес, и здесь есть две истории: ликвидации Ави Хими - это история, но есть еще и поведение Ави Хими. Если глава Ассоциации адвокатов совершил сексуальные преступления, а именно это следует из того, что говорит адвокат, это одна история. Если он совершил только этическое нарушение, которое может быть приравнено к злоупотреблению доверием, это другая история, и здесь может быть и то, и другое", - заключил он.