



Гай Пелег о "запрещенном приеме" в расследовании против Нетаниягу

Гай Пелег, репортер 12-го канала по судебным делам, вчера вечером раскрыл, что прокуратура в режиме реального времени знала о “трюке” при допросе государственного свидетеля Нира Хефеца, проводившемся в рамках расследования "дела 4000".



Пелег в эфире радио 103FM и рассказал подробности этой новости.



Он говорит: "Это произошло еще до того, как Хефец стал государственным свидетелем, когда он был только подозреваемым, именно об этом говорят адвокаты защиты Нетаниягу, они говорят "это не единичный провал какого-то следователя, который использовал запретный прием", некоторые говорят "преступный прием", я скажу "спорный прием", - отметил он.



Он также добавил: "Давайте начнем с предпосылки, что это как минимум спорно. Поэтому адвокаты защиты говорят: "Теперь мы знаем, что это не просто местная инициатива или трюк, придуманный следователями, а что "обо всем было известно заранее государственной прокуратуре".



Пелег обратил внимание на два момента, которые, по его мнению, подчеркивают прокуратура и полиция: "В первом пункте они говорят, что была возможность собрать показания у этого близкого соратника, провести обыск", в этом я с ними согласен.



Пелег указал на два момента, на которых, по его мнению, акцентируют внимание прокуратура и полиция: "По первому пункту они говорят: "Была возможность собрать показания у этого близкого соратника, провести общий обыск", - в этом я с ними согласен. Полиция знала, что Нир Хефец серийно записывал все разговоры, что оказалось правдой. Полиция знала, что Хефец принимает драматическое решение. Они обыскали Хефеца, когда его арестовали, и не нашли ничего ценного. Поэтому, с точки зрения следствия, было правильно проверить и другие места, где он мог быть, а также людей, которые могли подумать, что они ему помогают или держат для него тот самый жесткий диск".



Кроме того, репортер сказал: "Трюк на допросе не связан со всем, что я только что описал, как ясно признала сегодня прокуратура, и как говорят адвокаты защиты, "здесь было намерение сломить его дух".



Пелег продолжил: “Чего теперь добивается прокуратура? Она говорит - 'Господа, давайте смотреть на то, что Хефец сказал в суде, он сам сказал своим голосом', и Нир Хефец сказал: 'Незаконный прием, самый зловонный из зловонных, но не из-за этого я стал государственным свидетелем. Я дал правдивые показания".