



Гай Пелег: Йосеф Эльрон не может быть судьей БАГАЦа, не то что его главой

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Гай Пелег сделал первый выстрел в начавшейся пропагандистской кампании против судьи БАГАЦа Йосефа Эльрона, посмевшего выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя БАГАЦа “вопреки установившейся традиции”.



“Установившаяся традиция” предполагает, что главой БАГАЦа становится судья с наибольшим стажем.



Пелег сообщил израильтянам следующее: “В свое время, в связи с назначением судьи Йосефа Эльрона судьей Верховного суда разгорелся ожесточенный конфликт между судьями, членами комиссии по назначениям судей, возглавляемого тогдашним председателем Верховного суда, ныне покойной судьей Мириам Наор, и "осью" в составе бывшего министра юстиции Аелет Шакед, бывшего министра финансов Моше Кахлона и главы ассоциации адвокатов Эфи Наве. Недавно появились цитаты, приписываемые президенту Наор, согласно которым судья Эльрон, занимавший в то время пост председателя окружного суда в Хайфе, критиковавшей поведение Эльора. Эти высказывания, наряду с единым фронтом трех судей Верховного суда против назначения Эльрона, включая нынешнего председателя Верховного суда Эстер Хают, были интерпретированы "соратниками Эльрона" как расизм на фоне его происхождения как члена иракской общины.



Соратники судьи Эльрона, по их словам, утверждали тогда, что помимо расизма противодействие его назначению связано и с другим непристойным явлением, которое характерно для продвижения судей по службе, - непотизмом. Эти инсайдеры утверждали, что противодействие порождено, в частности, желанием судей Верховного суда продвинуть в суд судью Рона Сокола, зятя того, кто ранее был судьей Верховного суда и занимал пост заместителя тогдашнего президента Ахарона Барака, судьи Теодора Ора.



Приближенные Эльрона приложили все усилия, чтобы разъяснить, что судья Элрон не согласовывал свое заявление с министром юстиции Яривом Левиным. Эти инсайдеры подчеркнули, что если бы не выдвижение кандидатуру судьи Ицхака Амита на пост следующего председателя Верховного суда, то судья Эльрон вообще не стал бы представлять свою кандидатуру. В принципе у судьи Эльрона нет проблем с системой старшинства, но у него есть проблемы с судьей Амитом, который собирается стать следующим председателем Верховного суда. Те, кто знаком с отношениями между судьей Эльроном и судьей Амитом, также знают о вражде между двумя судьями, которая длится уже много лет, когда они оба работали в окружном суде Хайфы.



Если подвести итог, то возможны только два варианта: во-первых, вопреки заявлениям соратников судьи Эльрона, его заявление согласовано с министром юстиции, и таким образом судья Эльрон протягивает руку помощи тем, кто стремится нанести ущерб системе правосудия и хочет получить политический контроль над Верховным судом. Не менее плох и второй вариант, согласно которому судья Эльрон фактически не одобряет намерение отменить систему старшинства, которая гарантирует самостоятельность судебной системы и ее независимость от политиков. И несмотря на это, эти вопросы, которые лежат в основе происходящей в эти дни борьбы, интересуют судью Эльрона в меньшей степени. Видимо, он позволяет личной ненависти и личным счетам вести его за собой”.



