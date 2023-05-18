



Гафни требует запрета министрам и депутатам подниматься на Храмовую Гору

Председатель финансовой комиссии депутат Моше Гафни призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу запретить членам Кнессета и министрам подниматься на Храмовую Гору.



Соответствующее письмо он направил главе правительства после того, как Дан Илуз, Ариэль Келлнер, Амит Халеви и Ицхак Васерлауф сделали это по случаю Дня Иерусалима.



"Все в ваших руках. Это не свидетельствует о суверенитете, напротив, это представляет собой богохульство в месте, наиболее связанном с еврейским народом и наиболее священном для него", - сказал Гафни.



Что примечательно, аналогичную позицию в интервью "Галей ЦАХАЛ" выразил депутат Давид Битан.



"Я считаю неуместным тот факт, что ряд депутатов Кнессета от "Ликуда" поднимаются сегодня на Храмовую гору. Это не то, что нужно делать. Это превращается в экстремизм", - сказал он.



В ответ на критику депутат Илуз сказал, что Храмовая Гора является самым святым местом для еврейского народа.



"Я не первый раз там, и я всегда взволнован перед восхождением. Нельзя согласиться с утверждением, что присутствие евреев является экстремизмом", - ответил он.

