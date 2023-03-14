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Гафни просит не приходить к его дому и не противодействовать протестам
14.03.2023 17:20 Аркадий Бочаровский

Гафни просит не приходить к его дому и не противодействовать протестам


Глава финансового комитета Кнессета Моше Гафни просит общественность не приходить на демонстрацию сегодня вечером в Бней-Браке и не вступать там в конфронтацию с демонстрантами.

Акция протеста должна состояться во вторник вечером в 19:30 у дома Моше Гафни в Бней-Браке.

Демонстранты объяснили, что митинг "положит начало широкомасштабной акции против участия депутатов-харедим в продвижении законов во главе с Гафни, который недавно призвал "отменить БАГАЦ" и активно продвигает изменения в законодательстве.

Они добавили, что "ожидают, что израильская полиция подготовится соответствующим образом" и позволит им осуществлять "свободу выражения мнений и право на протест за пределами дома члена Кнессета Гафни, обеспечивая при этом безопасность демонстрантов".
 

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