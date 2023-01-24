



Гафни предложил внедрить раздельное купание для мужчин и женщин

Моше Гафни подал законопроект о раздельных часах купания для мужчин и женщин в водоемах, находящихся на территориях Управления национальных парков и заповедников Израиля.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Новый законопроект, представленный Гафни, Ури Маклевом и Яковом Ашером, означает, что мужчины и женщины не смогут входить в зоны для купания вместе.



В пояснительных записках, сопровождающих предлагаемый закон, говорится, что по крайней мере 20% населения Израиля соблюдают религиозные законы, запрещающие им купаться в местах для всех полов. В результате около одной пятой населения не может в полной мере познакомиться с природными заповедниками Израиля, что в примечаниях называется дискриминационной практикой.





