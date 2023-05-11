



Гафни настоял на проведении заседания финансового комитета вопреки возражениям

Председатель финансового комитета депутат Кнессета Моше Гафни вчера настоял на проведении встречи для обсуждения законопроекта о создании муниципального налогового фонда, несмотря на то, что многие мэры и руководители местных органов власти, особенно с юга Израиля, были озабочены ситуацией с безопасностью.



Гафни отклонил просьбы, которые поступали от депутатов оппозиции и коалиции, об отсрочке встречи. Он обосновал свое решение тем, что спикер Кнессета Амир Охана поручил ему провести заседание, посвященное законопроекту, обязывающему местные органы власти перечислять собранные ими муниципальные налоги в специальный фонд. В качестве аргумента Гафни заявил, что это необходимый шаг в подготовке законопроекта.



Законопроект был негативно встречен мэрами и другими чиновниками местных органов власти, которые опасаются, что он серьезно ограничит независимость местных органов власти и их способность действовать на благо своих жителей.



Присутствовавшие на встрече оппозиционные депутаты и мэры потребовали ее перенести из-за эскалации боевых действий.



“Есть вещи, которые не делаются в определенные моменты. Вы хотите, чтобы мэр приехал сюда, пока там ракеты стреляют? Я думаю, вы сошли с ума”, – сказал депутат Зеев Элькин от “А-Маханэ а-мамлахти”.



Депутат от “Ликуд” Эли Далаль тоже был против проведения заседания.



“Для этого законопроекта нет места, по крайней мере, на данном этапе. Этот законопроект не важен с точки зрения графика, независимо от того, есть ли инциденты с безопасностью. Он нанесет ущерб многим местным властям”, – сказал он.

