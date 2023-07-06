



Гади Айзенкот против Ами Эшеда

В интервью Ynet Live бывший начальник генштаба ЦАХАЛа депутат Гади Айзенкот (Ха Махане Ха Мамлахти) подверг критике заявление командующего Тель-Авивским округом Ами Эшеда, сделанное вчера вечером, в котором он объявил, что уходит в отставку из полиции.

"Я не очень комфортно чувствую себя когда человек в форме произносит такую речь" - сказал Айзенкот.



В своем заявлении вчера вечером Эшед напал на министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, заявив, что "меня сняли по политическим мотивам, по простой причине: я настаивал на том, чтобы мои полицейские действовали по закону." По словам Айзенкота, "это необычный случай, когда действующий начальник округа просит разрешения у начальника полиции дать интервью и получает разрешение".



