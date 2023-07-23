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Гади Айзенкот об отказниках: я присоединился к этим замечательным людям
23.07.2023 08:41 Аркадий Бочаровский

Гади Айзенкот об отказниках: я присоединился к этим замечательным людям


Бывший начальник генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот 22 июля присоединился к “Маршу на Иерусалим”.

В интервью каналу КАН Айзенкот сказал: "Я присоединился к этим удивительным людям, которые сражаются за защиту государства. Касаясь об отказе от службы в резерве, он сказал: "Эти люди внесли огромный вклад в защиту государства, и теперь они защищают его гражданским способом, можно только выразить им огромную признательность и присоединиться к ним".

Позднее Айзенкот выпустил специальное “разъяснение”, в котором говорит, что присоединяется лишь к маршу, но не призывает к отказу от службы.
 

 

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