



Гади Айзенкот об отказниках: я присоединился к этим замечательным людям



Бывший начальник генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот 22 июля присоединился к “Маршу на Иерусалим”.



В интервью каналу КАН Айзенкот сказал: "Я присоединился к этим удивительным людям, которые сражаются за защиту государства. Касаясь об отказе от службы в резерве, он сказал: "Эти люди внесли огромный вклад в защиту государства, и теперь они защищают его гражданским способом, можно только выразить им огромную признательность и присоединиться к ним".



Позднее Айзенкот выпустил специальное “разъяснение”, в котором говорит, что присоединяется лишь к маршу, но не призывает к отказу от службы.

