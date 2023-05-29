



Габи Ашкенази - против протестов пилотов



Бывший министр иностранных дел и бывший начальник Генштаба Габи Ашкенази, который был членом партии Бени Ганца, дал интервью военному журналисту Йоси Иегошуа.



Ашкенази заявил, что его бывшие партнеры должны были сформировать правительство единства с премьер-министром Биньямином Нетаниягу - а также выразил свое отношение к протесту резервистов против правовой революции.





"Нам нужно правительство единства", - сказал Ашкенази. "Жизнь - это выбор между альтернативами, и было ошибкой оставить Нетаниягу с экстремистами. Если сохранение государства Израиль как еврейского и демократического является приемлемым для всех нас, то было бы лучше, чтобы Бени Ганц, Яир Лапид и Биньямин Нетаниягу сформировали правительство, и оставили в стороне экстремистов - Бен-Гвира и Смотрича".



"Потом мне говорят: "Биби - мошенник". Правда, но с ним у нас было правительство полтора года", - добавил Ашкенази. "Что, Ярив Левин не хотел менять комитет по выбору судей? Он хотел. Он не хотел вытесняющую оговорку? Он хотел, но не получил. И я уже не говорю об аннексии, которая была предотвращена".



Бывший министр также косвенно критиковал начальника Генштаба Херци Халеви, когда говорил о протесте резервистов. Он сказал: "Часть резервистов размыла здесь красную черту, я не хочу сказать, пересекла ее", - сказал Ашкенази. "То, что произошло с 69-й эскадрильей (где пилоты резерва объявили, что не явятся на учения), было плохим событием - они приняли участие в учениях, но на своих условиях. Вы можете не прийти в резерв, но вы не можете прийти на своих условиях. Они пришли, поставив условия.



"Представьте себе, что мы отдаем приказ о призыве резервного батальона, а они говорят, что мы не придем, мы пришли поговорить", - добавил Ашкенази. "Это не армия. Хорошо, что вы не хотите служить, но вы не можете делать и то, и другое. Это событие, которое перешло красную черту. Я бы отстранил людей, ответственных за это от службы".

