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Габи Ашкенази: экстремисты взяли в заложники страну
25.04.2023 11:07 Аркадий Бочаровский

Габи Ашкенази: экстремисты взяли в заложники страну

Больше года бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази держался в стороне от политики. Но затем пришла правовая революция и генерал больше не может молчать.

 В специальном интервью по случаю 75-го Дня Независимости он рассказал ynet о растущем протесте против правовой революции.

"Раскол может привести к дроблению израильского общества", говорит Ашкенази и добавляет: Ощущение такое, что экстремисты взяли в заложники страну”.

Ашкенази также выступает против закона, который освободит ультраортодоксов от призыва в армию: "Это нанесет серьезный ущерб ценностям народной армии".
 

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