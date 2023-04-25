



Габи Ашкенази: экстремисты взяли в заложники страну

Больше года бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази держался в стороне от политики. Но затем пришла правовая революция и генерал больше не может молчать.



В специальном интервью по случаю 75-го Дня Независимости он рассказал ynet о растущем протесте против правовой революции.



"Раскол может привести к дроблению израильского общества", говорит Ашкенази и добавляет: Ощущение такое, что экстремисты взяли в заложники страну”.



Ашкенази также выступает против закона, который освободит ультраортодоксов от призыва в армию: "Это нанесет серьезный ущерб ценностям народной армии".

