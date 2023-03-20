



Гаарец: Ярив Левин праздновал Пурим с мафиози



Журналист газеты Гаарец Хаим Левинсон сообщил, что министр юстиции Ярив Левин в Песах посетил главу бандитского клана Кадошим в Герцлии.



Левинсон пишет: “В разгар праздника Пурим министр юстиции Ярив Левин пришел на вечеринку Рафи Хаима (Кадошим) из герцлийской преступной семьи Кадошим, преступника, который провел 4 срока в тюрьме. Также на вечеринке присутствовал его сын, Исраэль, который был осужден за стрельбу в Эли Табиба и провел два года в тюрьме. Кадошим приводит много избирателей в Ликуд, и министры совершают к нему паломничество”.

