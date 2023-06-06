



Гаарец: Нетаниягу ткнул Байдена пальцем в глаз



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил своим советником по СМИ бывшего журналиста Гилада Цвика.



Цвика ранее с необычайной резкостью высказывался в адрес президента США Джо Байдена. В понедельник Цвик опубликовал разъяснение на своей странице в Твиттере и заявил: "Я больше не придерживаюсь этих взглядов". Извинение было написано на английском языке.

Ранее он называл Байдена "некомпетентным" и утверждал, что тот "разрушает Америку".



В сегодняшнем твите Цвик, который работал репортером на 14-м канале и "Исраэль Ха Йом", написал: "Я был частным лицом (в то время, когда были написаны оскорбительные твиты). Я больше не придерживаюсь таких взглядов и буду профессионально работать на должности в канцелярии премьер-министра".



Вышеупомянутое назначение происходит в то время, когда отношения между Израилем и США напряжены, в том числе из-за вопроса о правовой реформе, а также способа решения иранской ядерной проблемы.



Корреспондент газеты гаарец Йоси Вертер пишет: “Нетаниягу, назначив советником корреспондента 14-го канала, ткнул пальцем в глаз Байдена”.