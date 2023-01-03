



Гаарец: Израиль ничего не может сделать с прославлением Бандеры

Российское государственное агентство РИА Новости опубликовало частичный перевод статьи Сэма Сокола в израильской газете Гаарец. Статья называтся Победа придет, когда Российская империя "перестанет существовать": Парламент Украины цитирует нацистского коллаборациониста".



Сокол пишет: “Твит Верховной Рады ссылается на Степана Бандеру, украинского ультранационалиста и антисемита, чьи последователи участвовали в кампании этнических чисток против евреев и поляков во время Второй мировой войны. Цитируя украинского ультранационалиста и антисемита Степана Бандеру, парламент Украины в понедельник заявил, что "полная и высшая победа украинского национализма будет тогда, когда Российская империя перестанет существовать".



"В настоящее время борьба с Российской империей продолжается", - написала Верховная Рада на своей официальной странице в Twitter, заявив, что начальник штаба украинской армии Валерий Залужный "хорошо осведомлен" об "этих указаниях Степана Бандеры".



После избрания президентом в 2019 году еврейского актера Владимира Зеленского он сократил усилия по героизации бандеровцев.



Выступая в украинском парламенте перед церемонией 2016 года, тогдашний президент Израиля Реувен Ривлин осудил законодателей за прославление членов ОУН, потребовав от Киева "не реабилитировать и не прославлять антисемитов".



В колонке "2021", опубликованной в украинских СМИ накануне празднования годовщины резни в Бабьем Яру, президент Ицхак Герцог также предостерег от соблазна "прославлять военных преступников Второй мировой войны или реабилитировать пособников войны".



После прошлогоднего ежегодного марша в Киеве в память о дне рождения Бандеры тогдашний посол Израиля Йоэль Лев написал в Твиттере, что Израиль "решительно осуждает любое прославление пособников нацистского режима" и что "Украине пора примириться со своим прошлым".



В этом году посольство Израиля в Киеве не сделало заявления, а израильский дипломат сказал газете Гаарец, что "мы много раз четко заявляли о своей позиции, но, видимо, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, в настоящее время".