



Гаарец: убитые за "зеленой чертой" - сами виноваты

Амос Шокен, издатель газеты "Гаарец", подтверждает, что колонка Рогеля Альфера, в которой было написано, что нападение, произошедшее на прошлой неделе, в ходе которого были убиты 3 члена семьи Ди, оправдано. Причиной, с точки зрения газеты является то, что израильтянам запрещено жить за "зеленой чертой", и любой такой израильтянин подвергает свою жизнь опасности.



Шокен пишет: “Текст Рогеля заслуживает публикации, и опубликовать такой текст необходимо. Следует понимать, что израильтянин, который живет за пределами "зеленой линии", совершает незаконное действие (резолюция Совета Безопасности 2334 от декабря 2016 года), это отличается от проживания в Тель-Авиве. Проживание на оккупированной территории, когда ваш палестинский сосед находится под режимом апартеида, увеличивает риск для вашей жизни. Это - очень просто”.



Шокен продолжает: “Это не позиция читателей газеты, это позиция всех членов Совета Безопасности в декабре 2016 года, включая лучших друзей Израиля. Они сказали нечто ясное, что было известно и Израилю, но тут их решили проигнорировать и, вопреки Женевской конвенции, разрешили поселение израильских граждан на территориях, не принадлежащих Израилю. Поэтому все поселенческое предприятие является преступным и должно быть упразднено”.