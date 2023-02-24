



G7 увеличили свои обязательства по финансовой поддержке Украины на 2023 год

Новая Зеландия и Австралия объявили о новой поддержке Украины



Австралия предоставит дополнительную военную помощь, в том числе беспилотники. Также правительство ввело финансовые санкции и запрет на въезд еще для 90 граждан РФ, а также санкции в отношении 40 организаций, говорится в заявлении премьера Албанезе.



Новая Зеландия также ввела новейшие санкции против РФ. В список попали 87 человек, в том числе политические деятели, имеющие «стратегическое значение для России и близкие к Путину».



США ввели санкции против 200 человек, поддерживающих военную агрессию РФ. Под ограничения попали россияне и представители третьих стран в Европе, Азии и Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.



Среди подсанкционных лиц – 9 российских министров, в частности, глава минэнерго шульгинов и министерша культуры любимова, министр спорта матицин, министра труда котяков, вице-премьера РФ голиков и глава мнс куренков. А также топ-пропагандистка кремля скабеевая.



США введут меры по экспортному контролю, запретив почти 90 российским компаниям и компаниям из третьих стран, в частности из Китая, покупать товары, такие как полупроводники, производимые в США или с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения за рубежом.



Кроме этого, президент США Байден сегодня подпишет указы по повышению цен на ряд импортируемых в страну российских товаров.



Это касается прежде всего ключевых российских товаров, которые приносят доход стране-агрессору, и одновременно уменьшают зависимость США от России. Цены вырастут на сумму около $2,8 млрд для России.



США объявили о новом пакете военных поставок Украине на $2 миллиарда, сообщает Пентагон.



- дополнительные боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения;

- снаряды для 155 мм артиллерийских установок;

- беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20;

- оборудование обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

- оборудование для разминирования;

- защищенное вспомогательное оборудование связи;

- финансирование обучения и технического обслуживания.



Все это передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям. То есть, по программе USAI.



"4 Польские танки "Leopard" уже находятся на территории Украины", — министр обороны Польши Мариуш Блащак.



США готовят мотопехотные бригады ВСУ, и это позволит прорвать оборону оккупантов... "Мы учим и оснащаем несколько бригад мотопехоты – это достаточно существенный потенциал. Плюс дополнительная артиллерия, все это позволит прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", - сказал Остин.



"Вместо того чтобы зайти в тупик, вы, вероятно, увидите, как украинцы ведут борьбу", - отметил заявил глава Пентагона Ллойд Остин.



Швеция хочет передать 10 Stridsvagn 122, модернизированную версию Leopard 2A5 с дополнительной броней и гранатометом. А также системы ПВО Hawk и IRIS-T.



"У нас продолжаются переговоры еще с тремя европейскими государствами, кроме Польши и Британии, по обучению и поставке самолетов", — сказал лидер Украины Владимир Зеленский.



Страны Большой семерки (G7) увеличили свои обязательства по финансовой поддержке Украины на 2023 год. С $32 млрд до $38.66 млрд, говорится в заявлении министров финансов G7.