



G7 предлагает ввести целевой контроль над инвестициями в Китай

Финансовые лидеры стран "Группы семи" намерены обсудить инициативу по введению целевого контроля над инвестициями в Китай, собравшись в японском городе Ниигата. Об этом пишет Reuters.



Члены G7 имеют разное видение масштабов противодействия Китаю, ведь уменьшение торговли со второй по величине экономикой мира может нанести удар по наиболее зависимым от экспорта странам, таким как Германия и Япония. Соединенные Штаты призывают к более решительным шагам против Китая. Министр финансов страны Джанет Йеллен заявила в четверг, что многие члены G7 разделяют обеспокоенность США по использованию Китаем "экономического принуждения" против других стран и рассматривают возможные способы противодействия такому поведению.



По словам издания, Германия все более осторожно относится к Китаю как к стратегическому сопернику, но опасается, что ее будут рассматривать как создателя фронта G7 против Китая. Источник в немецком правительстве также отметил, что любая проверка инвестиций будет касаться стратегически важных сфер.



Дискуссии между финансовыми лидерами заложат основу для саммита G7 в Хиросиме на следующей неделе, подчеркивает издание. Саммит группы семи состоится 19-21 мая, война в Украине будет среди главных тем его повестки дня.