



G7 обяжет Россию заплатить за восстановление Украины после войны

Лидеры "Большой семерки" (G7) продолжат принимать меры для того, чтобы Россия заплатила за долгосрочное восстановление Украины. Об этом говорится в заявлении G7 на саммите в Хиросиме.



"В этом контексте мы приветствуем создание в рамках Совета Европы и во исполнение резолюции Генеральной ассамблеи ООН Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в заявлении.



Кроме того, страны G7 будут продолжать принимать меры для выявления, замораживания, ареста и конфискации активов тех физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с агрессией России.



"Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся без движения до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", - говорится в заявлении.



Напомним, в японском городе Хиросима проходит саммит G7 (США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады). Лидеры подтвердили свое обязательство оказывать финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе против России.



Ранее на саммите Совета Европы создали реестр убытков Украины. Его создание открывает путь к международному комплексному механизму компенсации жертвам российской агрессии.