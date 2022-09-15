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G7 обещает ограничить способность РФ вести войну в Украине
15.09.2022 16:23 Алина Груднева

G7 обещает ограничить способность РФ вести войну в Украине

Министры G7 пообещали не допустить, чтобы Россия получила прибыль от вторжения в Украину.

 
Об этом сообщает AFP.
 
Министры пообещали, что будут стремиться к усилению давления на РФ и к ограничению средств Москвы для финансирования ее войны в Украине.
 
"Мы будем поддерживать и расширять наши скоординированные усилия, чтобы не допустить получения Россией выгоды от ее незаконной агрессии и ограничить способность России вести войну", - сказано в заявлении.

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