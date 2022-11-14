



Фурор в социальных сетях: Аела Бен-Гвир с пистолетом на приеме Сары Нетаниягу



Сара Нетаниягу, супруга Биньямина Нетаниягу, 14 ноября приняла жен лидеров коалиции на первой приеме после победы правого блока на выборах. На встрече присутствовали Яффе Дери, Ривка Голдкнопф, Аелала Бен Гвир и Галит Маоз.



На встрече, проходившей в отеле "Уолдорф Астория", внимание привлекла жена Итамара Бен Гвира - она прибыла вооруженная пистолетом, пристегнутым к поясу.



زوجة عضو الكنيست المتطرف "ايتمار بن غفير"، تصل إلى فندق بالقدس حاملة سلاحًا، للمشاركة في اجتماع مع زوجات قادة الائتلاف الحكومي المرتقب. pic.twitter.com/t2gb8zy0UA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2022

Офис председателя "Оцма Йегудит" Итамара Бен Гвира объяснил сегодня, что его жена Аела имеет лицензию на оружие, и получила ее даже раньше него. Причина, по которой она владеет оружием, связана с тем, что семья живет в Хевроне, и Аела ездит по дорогам, где происходит много инцидентов с метанием камней.Фотография Аелы Бен-Гвир с пистолетом рядом с супругой будущего премьер-министра породила настоящий фурор в арабских социальных сетях.