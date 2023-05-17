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FT: В ЕС хотят запретить утилизацию непроданной одежды
17.05.2023 03:43 Ирина Демьянова

FT: В ЕС хотят запретить утилизацию непроданной одежды

Страны-члены Европейского Союза предварительно договорились о запрете на утилизацию непроданной одежды. Таким образом в ЕС хотят сократить отходы текстильной промышленности и, соответственно, парниковых газов.

Об этом пишет Financial Times .

В марте 2022 г. Еврокомиссия подготовила план, направленный на поощрение переработки и повторного использования товаров. Там назвали "крайне распространенной экологической проблемой" уничтожение непроданных товаров, таких как текстиль и обувь.

В конце прошлой недели страны-члены ЕС поддержали конкретный запрет на уничтожение "одежды или аксессуаров к одежде", которая будет включена в требования к экодизайну для производителей на территории государств-членов.

Согласно проекту предложения, каждый товар будет иметь "паспорт продукта", который будет содержать информацию о том, как он был изготовлен, а к онлайн-маркетплейсам выдвинут требования, которые будут гарантировать, что они сбывают соответствующую продукцию.

Франция, Германия и Нидерланды выступили за одобрение запрета, против были такие государства-члены ЕС, как Швеция, где расположен гигант розничной торговли одеждой H&M. Некоторые страны-члены также предлагали, чтобы требования к экодизайну распространялись на электронные устройства и обувь.
 

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