



FT: В ЕС хотят запретить утилизацию непроданной одежды

Страны-члены Европейского Союза предварительно договорились о запрете на утилизацию непроданной одежды. Таким образом в ЕС хотят сократить отходы текстильной промышленности и, соответственно, парниковых газов.



Об этом пишет Financial Times .



В марте 2022 г. Еврокомиссия подготовила план, направленный на поощрение переработки и повторного использования товаров. Там назвали "крайне распространенной экологической проблемой" уничтожение непроданных товаров, таких как текстиль и обувь.



В конце прошлой недели страны-члены ЕС поддержали конкретный запрет на уничтожение "одежды или аксессуаров к одежде", которая будет включена в требования к экодизайну для производителей на территории государств-членов.



Согласно проекту предложения, каждый товар будет иметь "паспорт продукта", который будет содержать информацию о том, как он был изготовлен, а к онлайн-маркетплейсам выдвинут требования, которые будут гарантировать, что они сбывают соответствующую продукцию.



Франция, Германия и Нидерланды выступили за одобрение запрета, против были такие государства-члены ЕС, как Швеция, где расположен гигант розничной торговли одеждой H&M. Некоторые страны-члены также предлагали, чтобы требования к экодизайну распространялись на электронные устройства и обувь.

