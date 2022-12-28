



ФСБ РФ в Кабардино-Балкарии “уничтожила украинских боевиков, готовивших теракт”

“ФСБ пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, членов террористического сообщества, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме”, – говорится в сообщении.



По мнению ФСБ, что после теракта они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС России.



При попытке задержания в пригороде Нальчика они якобы “оказали вооружённое сопротивление и ответным огнём были нейтрализованы”.



