Новости » Политика
ФСБ РФ в Кабардино-Балкарии “уничтожила украинских боевиков, готовивших теракт”
28.12.2022 13:52 Наталья Богинская

ФСБ РФ в Кабардино-Балкарии “уничтожила украинских боевиков, готовивших теракт”

“ФСБ пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, членов террористического сообщества, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме”, – говорится в сообщении.

По мнению ФСБ, что после теракта они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС России.

При попытке задержания в пригороде Нальчика они якобы “оказали вооружённое сопротивление и ответным огнём были нейтрализованы”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы