



ФСБ была против обмена "азовцев" на Медведчука, Путин настоял - WP

Федеральная служба безопасности РФ была против масштабного обмена, в ходе которого из плена были освобождены бойцы "Азова". ФСБ опасалась негативной реакции общества, но президент РФ Владимир Путин одобрил обмен, чтобы вернуть Виктора Медведчука.



Об этом говорится в новом материале газеты Washington Post. Авторы статьи ссылаются на американских и украинских чиновников.



ФСБ была обеспокоена тем, что Россия передаст Украине гораздо больше людей, чем Украина - РФ. Украина вернула 215 военных, включая бойцов полка "Азов", а Россия получила 55 военных и Медведчука.



"ФСБ была категорически против. Они осознавали последствия того, как выглядит эта договоренность для общественности", - заявил украинский чиновник.



Несмотря на это, Путин пренебрег позицией ФСБ и настоял на своем.



Чиновник из США, беседовавший с WP, отметил, что обмен показал, что Виктор Медведчук - ценная фигура для Путина.



"Показательно, что Путин решил обменять своего приближенного и одного из своих многолетних доверенных лиц в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине праздновали возвращение доблестных бойцов, а в Москве критиковали, увидев, что Путина волнует на самом деле", - заявил собеседник издания.

