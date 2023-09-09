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ФСБ арестовала пропавшего "врача Путина" при попытке бегства из России
09.09.2023 20:01 Алина Груднева

ФСБ арестовала пропавшего "врача Путина" при попытке бегства из России

ФСБ задержала пропавшего экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина при попытке бегства из России.

Как полагают, он знал медицинские тайны президента России Владимира Путина.

Шесть дней назад Трухин пропал после того, как его уволили с руководящего поста на фоне обвинений в мошенничестве.

"Он был задержан сотрудниками ФСБ, когда пытался выехать из России в Беларусь", - сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА России).

После задержания Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отправил его под стражу. Трухин был директором НИИ вакцин и сывороток в течение 11 лет. Недавно в учреждении были проведены проверки по фактам коррупции, в связи с чем "главврача Путина" обвинили в причастности к мошенничеству. Его подозревают в переводе в 2021 году 5,9 миллионов долларов на счет организации, зарегистрированной в Никарагуа. 

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