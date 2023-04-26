



ФРГ требует от Ирана отмены смертного приговора мужчине с двойным гражданством



Министр иностранных дел Германии призвал Иран отменить смертный приговор, вынесенный Джамшиду Шармахду, имеющему двойное гражданство.



Оппозиционер был обвинен в организации смертоносных нападений.



В Бетрлине отметили, что им не разрешили присутствовать на слушаниях, на которых был оставлен в силе приговор против Шармахда. По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, приговор был "совершенно неприемлемым".



"У Джамшида Шармахда не было даже начала справедливого судебного разбирательства. Мы призываем Иран немедленно отменить этот произвольный вердикт", - сказала она.



По ее словам, немецкий посол в Иране возвращается в Тегеран, чтобы выступить в защиту Шармахда.

