



ФРГ расширила список вооружений для Украины: что в него вошло

Власти Германии расширили список вооружения, одобренных для предоставления Украине.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Федерального правительства ФРГ.

В частности, в Германии в список добавили 20 дополнительных реактивных установок калибра 70 мм с 2000 ракетами и лазерными прицелами.

Кроме того, в нем оказались 1592 снаряда калибра 155 мм и 255 снарядов Vulcano калибра 155 мм.

Помимо прочего, в список внесли 60 200 патронов калибра 40 мм, 6 автопогрузчиков, 40 устройств расширения частотного диапазона для борьбы с БПЛА, 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Beegepanzer-2 и 30 пулеметов MG3 для них.