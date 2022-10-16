



ФРГ: от ПВО для Украины будет больше пользы, чем от наших танков

Поддержка системы ПВО в Украине является более важной, чем предоставление стране немецких танков.

Такое мнение выразила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу Рhoenix.

"В начале недели увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половина ракетных обстрелов Киева была перехвачена, в том числе благодаря нашим поставкам оружия ", - сказала она.

По словам Бербок, Германия и дальше будет поддерживать Украину в области ПВО. А предоставление стране немецких танков она считает "второстепенной задачей", поскольку в рамках инициативы НАТО уже есть договоренность о такой военной технике.

"Из-за того, что украинские войска продвинулись дальше на восток, было захвачено большое количество российских танков, которые теперь будут использоваться", - оправдалась Бербок.