ФРГ об операции в Дженине: защита мирных палестинцев - приоритет
В Германии отреагировали на контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине.
Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел ФРГ.
"Мы очень обеспокоены ситуацией в Израиле и самым решительным образом осуждают сегодняшнее нападение в Тель-Авиве. Защита гражданских лиц всегда должна быть приоритетом, и должна быть обеспечена адекватным доступом к гуманитарной помощи", - сказано в заявлении.
В Германии призвали к политическому соглашению между сторонами израильско-палестинского конфликта.
"Без политического решения не удастся разобраться с причинами насилия", - отметили в Германии