



ФРГ об операции в Дженине: защита мирных палестинцев - приоритет

В Германии отреагировали на контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине.



Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел ФРГ.



"Мы очень обеспокоены ситуацией в Израиле и самым решительным образом осуждают сегодняшнее нападение в Тель-Авиве. Защита гражданских лиц всегда должна быть приоритетом, и должна быть обеспечена адекватным доступом к гуманитарной помощи", - сказано в заявлении.



В Германии призвали к политическому соглашению между сторонами израильско-палестинского конфликта.



"Без политического решения не удастся разобраться с причинами насилия", - отметили в Германии