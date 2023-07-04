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ФРГ об операции в Дженине: защита мирных палестинцев - приоритет
04.07.2023 19:46 Алина Груднева

ФРГ об операции в Дженине: защита мирных палестинцев - приоритет

В Германии отреагировали на контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в Дженине.

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел ФРГ.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в Израиле и самым решительным образом осуждают сегодняшнее нападение в Тель-Авиве. Защита гражданских лиц всегда должна быть приоритетом, и должна быть обеспечена адекватным доступом к гуманитарной помощи", - сказано в заявлении.

В Германии призвали к политическому соглашению между сторонами израильско-палестинского конфликта.

"Без политического решения не удастся разобраться с причинами насилия", - отметили в Германии

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