



ФРГ готовится присоединиться к операции по защите судоходства в Красном море

Правительство Германии одобрило развертывание своих вооруженных сил в Красном море для защиты судоходства из-за атак йеменских хуситов на корабли.



"Продолжающаяся эскалация насилия и угроза жизни и здоровью экипажей кораблей, особенно в южной части Красного моря и Баб-эль-Мандебском проливе, требуют хорошо подготовленной военной операции", - сказал представитель правительства.



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Теперь одобрить участие Германии в операции по защите судоходства должен парламент. Голосование запланировано на следующую пятницу.



Уточняется, что будет получено предложение о мандате, который будет действовать до конца февраля 2025 года. В операции могут быть задействованы до 700 немецких солдат.

