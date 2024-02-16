Новости » Политика
ФРГ готовится присоединиться к операции по защите судоходства в Красном море
16.02.2024 15:30 Алина Груднева

ФРГ готовится присоединиться к операции по защите судоходства в Красном море

Правительство Германии одобрило развертывание своих вооруженных сил в Красном море для защиты судоходства из-за атак йеменских хуситов на корабли.

"Продолжающаяся эскалация насилия и угроза жизни и здоровью экипажей кораблей, особенно в южной части Красного моря и Баб-эль-Мандебском проливе, требуют хорошо подготовленной военной операции", - сказал представитель правительства.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Теперь одобрить участие Германии в операции по защите судоходства должен парламент. Голосование запланировано на следующую пятницу.

Уточняется, что будет получено предложение о мандате, который будет действовать до конца февраля 2025 года. В операции могут быть задействованы до 700 немецких солдат.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы