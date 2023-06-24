



ФРГ, Франция и Британия прокомментировали ситуацию в РФ

Германия, Франция и Великобритания "внимательно следят" за ситуацией в России.



Таким образом они прокомментировали напряженность между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ.



В частности, утверждается, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и министерство обороны Великобритании в отдельных заявлениях каждый в отдельности сказали, что наблюдают за ситуацией в РФ.



Минобороны Великобритании предупреждает об эскалации на территории России и призывает путешественников избегать прибытия в этот район из-за "сообщений о военной напряженности".



