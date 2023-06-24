ФРГ, Франция и Британия прокомментировали ситуацию в РФ
Германия, Франция и Великобритания "внимательно следят" за ситуацией в России.
Таким образом они прокомментировали напряженность между ЧВК "Вагнер" и минобороны РФ.
В частности, утверждается, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и министерство обороны Великобритании в отдельных заявлениях каждый в отдельности сказали, что наблюдают за ситуацией в РФ.
Минобороны Великобритании предупреждает об эскалации на территории России и призывает путешественников избегать прибытия в этот район из-за "сообщений о военной напряженности".