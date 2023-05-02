



Freedom House: В Украине сократилось число преступлений на основе антисемитизма

С начала полномасштабной войны в Украине резко сократилось количество зафиксированных преступлений на основе антисемитизма. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House о преступлениях на почве ненависти в Украине.



Согласно отчету, в 2022 году в Украине не было зафиксировано ни одного случая, когда антисемитизм становился бы мотивом физического насилия. В 2020 и 2021 году таких случаев фиксировалось по 4 в год.



В то же время правозащитники задокументировали в минувшем году один случай, когда бытовая ссора, которая началась из-за претензий к парковке автомобиля, сопровождалась антисемитскими оскорблениями, однако с учетом контекста инцидента его антисемитский характер не был очевиден.



Также сообщается о сокращении количества инцидентов с вандализмом в отношении объектов еврейской инфраструктуры: в 2022 году их было 5, тогда как в 2021 – 14, а в 2020 – 10.



"19 января в Лисичанске разрушили памятник жертвам Холокоста. 28 января в Днепре осквернили памятник жертвам Холокоста. 16 мая в Хмельницком неизвестный вандал нарисовал напоминающий свастику знак на роллетах на входе в еврейский общественный центр "Тхия". 4 октября в Ивано-Франковске на старом еврейском кладбище от металлического забора вандалы оторвали звезду Давида, повредили забор вокруг мемориальной доски и обрисовали красной краской металлическую конструкцию. 12 декабря в Кропивницком разбили окно в синагоге", - говорится в отчете.



Отмечается, что в 2022 году Верховная Рада ввела уголовную ответственность за "проявления антисемитизма", к которым относятся ненавистное отношение к лицам еврейского происхождения, антиеврейская пропаганда, отрицание Холокоста, разрушение еврейских зданий, религиозных сооружений или памятников.



Ранее такие преступления квалифицировали как вандализм или хулиганство. Теперь за антисемитизм грозит штраф от 3400 до 8500 грн или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.