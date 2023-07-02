



Французский мародер: мы мстим за убийства детей



Молодой человек, признавшийся в участии в грабеже супермаркета в Марселе в ночь с пятницы на субботу, объяснил каналу BFM Marseille причины своего поступка.





Он рассказал о причинах, побудивших его воспользоваться хаосом, вызванным городскими беспорядками, чтобы захватить продукты из разграбленного большого супермаркета, такие как "бумажное полотенце, мороженое и хлопья Kellogg's".



"Вы хотите убивать детей, а мы в ответ грабим, это месть... Но это, конечно, бесполезно, но это месть", - сказал в микрофон этот молодой человек в маске, и с натянутым на голову капюшоном.



По словам нашего журналиста, присутствовавшего на месте событий, молодой человек рассказал ему о том, что накануне вечером участвовал в разграблении супермаркета Aldi в 14-м округе Марселя. "Я взял много бумажных полотенец, немного мороженого и Kellogg's. Kellogg's дорогие, очень очень дорогие", - говорит он.



Он объясняет свой жест "ненавистью" и определенной потребностью "отомстить" после смерти молодого человека Нахеля, убитого в пригороде Парижа полицией. "Это чтобы отомстить, скажем так, немного выплеснуть ненависть. Мы заходим, бьем, ломаем, на самом деле выходим с ненавистью".



"Это неприемлемо, это нехорошо, это пусто, это бесполезно. Вы убили его ни за что. Это ради Нахеля, вот и все. Он был совсем молодой, почти ребенок, он мой ровесник", - продолжает молодой человек в маске. "Он был моего возраста, он ехал к матери, а они его застрелили".

